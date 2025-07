Guerra in Ucraina, le news del 12 luglio: massiccio attacco russo nella notte, 2 morti e 20 feriti

Proseguono i massicci attacchi russi sull’Ucraina: nuovi raid nella notte tra l’11 e il 12 luglio con droni e missili, e ci sono stati 2 morti e 20 feriti. I bombardamenti di Mosca restano intensi, all’indomani della seconda giornata della ‘Ukraine Recovery Conference’ a Roma e dell’annuncio del presidente americano Donald Trump che gli Usa invieranno armi a Kiev tramite la NATO. Ecco tutte le notizie di oggi, sabato, in diretta.

Le notizie live sulla guerra in Ucraina

Segui qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra in Ucraina. Notizie ufficiali, sviluppi militari e diplomatici, reazioni internazionali. Tutto quello che c’è da sapere sul conflitto in corso e sul suo impatto globale.