Congo, ribelli affiliati all’Isis uccidono 66 persone

I ribelli affiliati al gruppo dello Stato Islamico hanno ucciso 66 persone nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno riferito funzionari locali. I combattenti delle Forze Democratiche Alleate (ADF), legate all’Isis, hanno ucciso civili nella zona di Irumu, nella parte orientale del Paese, al confine con l’Uganda.

La guerra con il gruppo ribelle M23

L’attacco arriva mentre il Congo orientale potrebbe vedere la fine della guerra in corso con l‘M23, un altro gruppo ribelle sostenuto dal Ruanda, altro Paese confinante con il Congo. Jean Tobie Okala, portavoce della missione delle Nazioni Unite a Ituri, nella parte orientale del Congo, ha definito l’attacco un “bagno di sangue”. “Circa 30 civili sono stati uccisi tra giovedì e venerdì 11 luglio nella chiefdom di Walese Vonkutu, nel territorio di Irumu, nell’Ituri”, ha dichiarato Okala in una dichiarazione all’Associated Press. “Sulla base delle informazioni fornite dalla società civile, il bilancio delle vittime è salito da 31 a 66 civili uccisi”.

Le vittime brutalmente uccise con machete

L’Adf è un gruppo islamista ugandese che opera su entrambi i lati del confine poroso. Tutte le vittime, comprese le donne, sono state uccise con machete, ha affermato il presidente di una società civile locale, Marcel Paluku. Il numero delle persone prese in ostaggio è sconosciuto. Si sospetta che l’attacco sia una risposta all’escalation di bombardamenti da parte delle forze congiunte congolesi e ugandesi iniziata domenica.