Srebrenica, marcia commemorativa nel 30esimo anniversario del genocidio

Migliaia di persone sono arrivate al centro commemorativo di Srebrenica in Bosnia giovedì, alla vigilia della sepoltura di altre sette vittime del massacro, nel trentesimo anniversario dell’unico genocidio riconosciuto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale.

I manifestanti sono partiti per il loro viaggio all’inizio della settimana, ripercorrendo al contrario il percorso intrapreso da uomini e ragazzi del gruppo etnico bosniaco, prevalentemente musulmano, che furono uccisi mentre fuggivano dalle forze serbo-bosniache durante la guerra interetnica del Paese nel 1995.

Più di 8.000 uomini e ragazzi furono giustiziati in pochi giorni dopo che i combattenti serbo-bosniaci invasero la piccola città della Bosnia orientale durante gli ultimi mesi della guerra interetnica nel paese balcanico. I loro corpi furono gettati in fosse comuni intorno a Srebrenica e successivamente seppelliti più volte per nascondere le prove dei crimini. I resti vengono ancora riesumati e sepolti ogni anno l’11 luglio, anniversario dell’inizio degli omicidi. Le sette vittime che saranno sepolte venerdì nel cimitero vicino a Srebrenica sono state identificate di recente dopo essere state recuperate in luoghi diversi negli ultimi anni.