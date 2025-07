Londra, cantante Chris Brown in tribunale per l'accusa di aggressione

Chris Brown è tornato in tribunale a Londra venerdì per un’udienza preliminare in un caso di aggressione risalente al 2023. Il cantante, vincitore di un Grammy, si era dichiarato non colpevole a giugno di un’accusa relativa al grave pestaggio di un produttore musicale con una bottiglia in un nightclub della capitale britannica nel 2023.

Secondo la ricostruzione della procura, Brown e un suo amico avrebbero aggredito il produttore Abe Diaw in un bar del nightclub Tape, nel quartiere chic di Mayfair, nel febbraio 2023. Il rapper avrebbe aggredito Diaw senza motivo, colpendolo più volte con una bottiglia e poi prendendolo a pugni e calci.

L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza davanti al locale affollato di gente, secondo la procura. Brown era stato inizialmente accusato di lesioni personali gravi dopo il suo arresto a maggio, ma i pubblici ministeri hanno successivamente aggiunto due capi d’accusa: aggressione con lesioni personali e possesso di arma offensiva, ovvero una bottiglia.