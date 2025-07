Francia e Gb si coordinano su deterrenza nucleare

Francia e Regno Unito sono pronte a “coordinare” la loro deterrenza nucleare e a proteggere l’Europa da qualsiasi “minaccia estrema”. Durante una visita di Stato nel Regno Unito, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer firmeranno oggi una nuova dichiarazione, che “affermerà per la prima volta che i rispettivi deterrenti dei due paesi sono indipendenti ma possono essere coordinati”, hanno affermato il Ministero della Difesa britannico e la presidenza francese aggiungendo che “non esiste una minaccia estrema per l’Europa che non provocherebbe una risposta da parte di entrambi i Paesi”.