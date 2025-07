Home > Esteri > Dazi Usa, in arrivo annuncio su altri 7 Paesi. Trump: “Ue ci sta trattando bene, vedremo cosa succederà”

In arrivo la lettera del presidente americano. In caso di mancanza di accordo le tariffe partiranno dal primo agosto

Continuano a ritmo serrato i negoziati sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti. Dovrebbe arrivare oggi, mercoledì, o domani, giovedì, la lettera del presidente americano Donald Trump all’Ue con una proposta “prendere o lasciare” sulle tariffe da applicare, ma il leader della Casa Bianca ha anche aperto alla possibilità di un accordo. “Adesso sono molto gentili con noi e vedremo cosa succederà”, ha detto Trump in una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. In caso di mancanza di accordo, però, le tariffe entreranno in vigore il primo agosto e “non ci saranno” ulteriori proroghe, ha aggiunto il presidente.

Lutnick: “Da Ue offerte reali, sono sulla scrivania di Trump”

Il segretario al Commercio americano, Howard Lutnick, in un’intervista alla Cnbc, ha confermato che l’Unione Europea ha avanzato “offerte concrete” in merito al tema dei dazi, dimostrando la volontà di aprire i propri mercati. Queste offerte “sono attualmente sulla scrivania di Trump“, che sta valutando come procedere, ha aggiunto.

Trump: “In arrivo annuncio dazi su altri 7 Paesi”

Entro la mattina americana di oggi, mercoledì, intanto, ha scritto Trump su Truth, l’amministrazione Usa pubblicherà “un elenco di almeno 7 paesi interessati” dalle tariffe commerciali, mentre nel pomeriggio “ne seguirà un altro con ulteriori paesi”.

Per alcuni Paesi ci saranno tariffe al 60-70%

“Alcuni Paesi pagheranno tariffe del 60-70%“, ha specificato il leader della Casa Bianca nella riunione di gabinetto, e “molto presto” i Paesi dei Brics saranno sottoposti a dazi aggiuntivi del 10%.