Mar Rosso, attacco Houthi a nave greca: 3 morti

Tre marinai sono rimasti uccisi e due sono stati feriti nell’attacco dei ribelli Houthi dello Yemen contro una nave cargo battente bandiera liberiana nel Mar Rosso. L’attacco alla Eternity C, di proprietà greca, segue le dichiarazioni degli Houthi di aver attaccato e affondato un’altra nave ieri nel Mar Rosso.

L’operazione Aspides dell’Unione Europea e la società di sicurezza privata Ambrey hanno fornito informazioni sulle vittime, affermando che uno dei membri dell’equipaggio feriti ha perso una gamba nell’attacco.

L’equipaggio rimane bloccato a bordo della nave, che ora è alla deriva nel Mar Rosso. La nave portarinfuse si stava dirigendo a nord verso il Canale di Suez quando ieri sera è stata attaccata da uomini a bordo di piccole imbarcazioni e da droni armati di bombe.

Il commento dell’Ue

“Si tratta del primo attacco di questo tipo contro una nave commerciale nel 2025, un grave inasprimento che mette in pericolo la sicurezza marittima in una via navigabile vitale per la regione e per il mondo”, ha avvertito l’Ue. “Questi attacchi minacciano direttamente la pace e la stabilità regionale, il commercio mondiale e la libertà di navigazione come bene pubblico globale”, ha aggiunto, “possono avere un impatto negativo sulla già grave situazione umanitaria nello Yemen. Questi attacchi devono cessare”.