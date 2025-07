Home > Esteri > Ue, Donohoe confermato per terzo mandato come presidente Eurogruppo

Ue: l’Eurogruppo ha eletto oggi all’unanimità Paschal Donohoe, Ministro delle Finanze irlandese, come suo Presidente per un terzo mandato. Il suo nuovo mandato, della durata di due anni e mezzo, inizierà il 13 luglio 2025.

Il Presidente è in carica dal 13 luglio 2020.

Donohoe: “Un grande onore e un privilegio”

“È stato un grande onore e un privilegio ricoprire la carica di Presidente dell’Eurogruppo dal 2020. Sono molto grato ai miei colleghi ministri per la fiducia che hanno riposto in me, che mi ha permesso di continuare a guidare il nostro importante lavoro per un terzo mandato. Come promesso ai ministri nel 2020, sono stato – e rimarrò – un mediatore autentico e onesto nei nostri negoziati, garantendo che tutte le voci e le posizioni fossero tenute in considerazione”, commenta Donohoe.

“Di fronte a significativi cambiamenti geopolitici, l’area euro ha dimostrato di essere molto resiliente. Sarà mio compito rafforzare ulteriormente la nostra area monetaria comune e agevolare progressi tangibili sui nostri principali assi di lavoro durante il prossimo mandato: dal coordinamento di bilancio all’Unione dei mercati dei capitali, dall’euro digitale all’Unione bancaria. Un’area euro più forte e competitiva rafforzerà il ruolo internazionale dell’euro, accrescerà ulteriormente la nostra resilienza e prosperità a vantaggio dei nostri cittadini”, aggiunge.

L’Eurogruppo: cos’è e a cosa serve

L’Eurogruppo è un organo informale creato nel 1997 in cui i ministri degli Stati membri dell’area dell’euro discutono questioni relative alle responsabilità comuni dei loro Paesi in relazione all’euro. Il suo compito principale è garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri dell’area dell’euro. Mira inoltre a promuovere le condizioni per una maggiore crescita economica ed è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro e del loro follow-up. Si riunisce solitamente una volta al mese, alla vigilia della riunione del Consiglio Affari economici e finanziari.

La prima riunione dell’Eurogruppo si è tenuta il 4 giugno 1998 a Lussemburgo. Il primo presidente dell’Eurogruppo è stato Jean-Claude Juncker. Gli sono succeduti Jeroen Dijsselbloem, Mario Centeno e Paschal Donohoe, eletto presidente dell’Eurogruppo per la prima volta il 9 luglio 2020.