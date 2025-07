Il racconto durante la visita al RHS Wellbeing Garden presso il Colchester Hospital

La principessa del Galles ha incontrato i pazienti e il personale del RHS Wellbeing Garden dell’ospedale di Colchester, dove ha raccontato della sua esperienza con il cancro. Kate ha parlato con i pazienti e il personale dell’ospedale dell’importanza della guarigione e dell’importanza di ricevere assistenza e sostegno dopo il trattamento. “Durante il trattamento abbiamo cercato di mostrare coraggio e stoicismo. Ora che il trattamento è finito, posso andare avanti e tornare alla normalità, ma in realtà la fase successiva è davvero difficile”, ha affermato. Il 9 settembre 2024 è stato annunciato che la moglie del principe William aveva completato il trattamento sei mesi dopo aver rivelato di avere un tipo di cancro non specificato. “Non sei più necessariamente seguita dal team medico, ma non sei in grado di svolgere le normali attività domestiche come prima, e avere qualcuno che ti aiuti a superare questo momento, ti mostri e ti guidi nella fase post-trattamento è davvero prezioso e sottovalutato”, ha evidenziato la principessa del Galles. Nel giugno di quest’anno, Kate ha annullato i suoi piani di partecipare al Royal Ascot, continuando a conciliare gli impegni pubblici con la realtà della sua convalescenza dal cancro. La visita era la prima apparizione pubblica di Kate dopo la cancellazione della visita ad Ascot.

