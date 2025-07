Operazioni di spegnimento difficili: 5mila turisti trasferiti

Secondo giorno di incendi sull’isola greca di Creta, dove le fiamme stanno infuriando nel comune di Ierapetra nel sud-est dell’isola, nella provincia di Lasithi. Secondo i vigili del fuoco, il vasto incendio, che si sposta a seconda della direzione dei venti forti che soffiano nella zona, si è “diviso” in tre fronti, concentrati intorno a Ferma, Achlia e Schinokapsala. Centinaia di residenti e turisti sono stati trasferiti e ospitati in strutture alberghiere in altre zone, mentre una parte dei residenti e dei visitatori ha trascorso la notte nella palestra coperta di Ierapetra. Sono operative 8 ambulanze, che finora hanno trasportato in ospedale tre persone con problemi respiratori, due con ferite lievi e una con problemi di mobilità. E’ in corso un’importante operazione di spegnimento con mezzi terrestri e aerei, resa difficile dalle raffiche di vento e dal terreno accidentato della zona.Sono circa 5mila i turisti trasferiti dalle strutture alberghiere di Ierapetra.

