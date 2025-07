Il velivolo è precipitato all'aeroporto della capitale Mogadiscio

Almeno tre persone sono morte nello schianto di un elicottero militare al servizio della missione di pace dell’Unione Africana in Somalia. Il velivolo è precipitato all’aeroporto della capitale Mogadiscio. Era in arrivo dall’aeroporto di Balli-doogle, nella regione del Basso Scebeli, con otto persone a bordo. L’elicottero apparteneva originariamente all’aeronautica militare ugandese, ma era utilizzato dalla missione di pace dell’Unione Africana.

Ahmed Moalim Hassan, direttore generale dell’Autorità per l’aviazione civile somala, ha assicurato che sono in corso indagini per determinare l’entità delle vittime e dei danni. “Una volta che la situazione sarà sotto controllo e i vigili del fuoco avranno spento l’incendio, ne sapremo di più”, ha detto, “i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare le fiamme: la maggior parte dell’incendio è stato spento, ma c’è ancora del fumo, che speriamo venga eliminato presto”.

