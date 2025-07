Il colloquio di oltre due ore dopo tre anni di silenzio: i due leader non si sentivano dall'inizio del conflitto

Una telefonata di oltre due ore dopo oltre tre anni di silenzio. Protagonisti Vladimir Putin ed Emmanuelle Macron come annunciato dal Cremlino prima e confermato dall’Eliseo dopo. Oggetto del colloquio, ovviamente, la guerra in Ucraina ma anche l’uso pacifico del nucleare in Iran.

Putin: “Guerra in Ucraina colpa dell’Occidente”

A dare la notizia della chiamata è stato il Cremlino specificando che nella “conversazione con la sua controparte francese, il leader russo ha osservato che il conflitto ucraino è una conseguenza diretta delle politiche degli stati occidentali”, ha riferito il Cremlino, “Putin ha fatto notare a Macron che l’Occidente ha creato da molti anni una roccaforte antirussa in Ucraina e che ora sta prolungando le azioni militari”.

Putin a Macron: “Soluzione conflitto si basi su realtà sul terreno”

Nella conversazione, come spiega la Tass, il presidente russo ha sottolineato che la soluzione in Ucraina dovrebbe essere globale, eliminare le cause profonde e basarsi sulla realtà sul terreno. “Putin ha ricordato che il conflitto ucraino è una conseguenza diretta delle politiche degli stati occidentali, che per molti anni hanno ignorato gli interessi di sicurezza della Russia, creato un radicamento antirusso in Ucraina e tollerato le violazioni dei diritti dei residenti di lingua russa”, ha riferito il Cremlino.

Eliseo: “Macron ha parlato per 2 ore con Putin di Ucraina e Iran”

In un comunicato stampa, l’Eliseo ha confermato che il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto una conversazione telefonica durata più di due ore con il presidente russo Vladimir Putin. I due leader, che non avevano contatti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina nel 2022, hanno discusso della guerra in Ucraina e della questione nucleare iraniana.

Macron a Putin: “Cessate il fuoco al più presto e negoziati”

Nella nota, l’Eliseo ha fatto sapere che il presidente francese Emmanuel Macron “ha chiesto l’istituzione, il più presto possibile, di un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto”. Macron, inoltre, “ha sottolineato il fermo sostegno della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha aggiunto l’Eliseo.

Macron a Putin: “Trovare soluzione diplomatica a questione nucleare”

Un altro argomento di discussione tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo russo Vladimir Putin è stata la situazione in Medio Oriente e la questione nucleare iraniana. L’Eliseo ha riferito che Macron ha chiesto che gli ispettori dell’agenzia possano “riprendere il loro lavoro senza indugio”. Il presidente francese ha anche condiviso con Putin la sua “determinazione” nel trovare “una soluzione diplomatica” per “una soluzione duratura e impegnativa alla questione nucleare, alla questione dei missili iraniani e al suo ruolo nella regione”.

