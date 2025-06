L'omaggio dell'ex presidente americano alla camera ardente in Campidoglio

L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha reso omaggio nella Rotonda del Campidoglio all’ex presidente della Camera dei Rappresentanti del Minnesota Melissa Hortman e a suo marito Mark, uccisi a colpi di arma da fuoco all’inizio di questo mese in quello che le autorità definiscono un omicidio a sfondo politico. I coniugi Hortman sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella loro casa nel sobborgo settentrionale di Brooklyn Park, a Minneapolis, la mattina del 14 giugno. Secondo le autorità, prima dell’omicidio l’uomo armato aveva ferito un altro democratico, il senatore John Hoffman, e sua moglie Yvette, che vivevano a pochi chilometri di distanza a Champlin. I difensori federali di Boelter hanno rifiutato di commentare le accuse. L’uomo rimane in carcere e non ha ancora presentato alcuna dichiarazione.

