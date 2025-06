L'iniziativa per accendere i riflettori sul cambiamento climatico

Animali di cartone a grandezza naturale hanno invaso le trafficate strade del West End di Londra, attirando l’attenzione sugli effetti del cambiamento climatico. I pupazzi ecologici rappresentano animali che hanno dovuto lasciare i loro habitat naturali a causa del riscaldamento globale. Passando per Soho e Covent Garden, il pubblico ha assistito a una serie di performance nel quartiere dei teatri della città. Il cast del musical “Matilda” si è esibito per le marionette. Sono stati seguiti da Juliet Stevenson, Chipo Chung, attori di “Sogno di una notte di mezza estate” e cantanti della Royal Opera House – prima che le marionette arrivassero alla Somerset House con il batterista Andy Gangadeen. ‘The Herds’ è un progetto artistico iniziato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ad aprile, e sta viaggiando in tutto il mondo, per finire poi al Circolo Polare Artico. I burattini si sposteranno attraverso le città e gli ambienti urbani per incontrare le persone presenti, e lungo il percorso saranno affiancati da altri burattinai e burattini di specie autoctone. Nel Regno Unito, lupi e cervi si sono uniti ai gorilla, agli elefanti e alle pantere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata