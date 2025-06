In occasione della Giornata internazionale contro l'abuso di droga e il traffico illecito

Nelle principali città del Myanmar, sono stati distrutti quasi 300 milioni di dollari di droga illegale confiscata, in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito.

L’operazione è avvenuta a quasi un mese di distanza dall’allarme lanciato dagli esperti delle Nazioni Unite sui livelli senza precedenti di produzione e traffico di metanfetamine provenienti dal Triangolo d’Oro del Sud-Est asiatico e, in particolare, dallo Stato Shan, nella parte orientale del Myanmar. Il Paese è da tempo una delle principali fonti di droga illegale destinata all’Asia orientale e sud-orientale, nonostante i ripetuti sforzi per reprimere il fenomeno. Nella più grande città del Myanmar, Yangon, un enorme mucchio di droga del valore di oltre 117 milioni di dollari è andato in fiamme in un rogo spettacolare

