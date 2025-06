Un rito annuale in occasione del solstizio d'inverno australe

Centinaia di attori, alcuni dei quali indigeni con origini che risalgono all’Impero Inca, hanno messo in scena mercoledì in Perù l’Inti Raymi, un rituale annuale che onora il dio sole in occasione del solstizio d’inverno australe. La rappresentazione dell’offerta si è svolta nel sito archeologico di Sacsayhuaman, vicino a Cusco. Gli archeologi peruviani ritengono che Sacsayhuaman fosse utilizzato come fortezza e luogo cerimoniale costruito nel XV secolo.

Essendo un evento che attira folle di turisti, è stato narrato in lingua quechua, spagnolo e inglese, con commenti sulla storia preispanica e il suo patrimonio nel Perù moderno. Gli attori hanno interpretato i guerrieri che trasportavano il Sapa Inca, il sovrano dell’impero, e sua moglie, che porta il titolo di Coya. I conquistatori spagnoli e i sacerdoti cattolici proibirono la celebrazione nel XVI secolo, ma i fedeli mantennero vivo il rituale con festeggiamenti clandestini su scala minore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata