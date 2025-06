Il cancelliere tedesco: "Lasciare le cose come stavano non era un'opzione"

“Voglio ribadirlo in modo molto chiaro e inequivocabile. Per noi, e per me personalmente, non c’è motivo di criticare ciò che Israele ha iniziato una settimana fa, né di criticare ciò che l’America ha fatto lo scorso fine settimana“. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in occasione del suo intervento alla ‘Giornata dell’industria’ organizzata dalla Confindustria tedesca, in riferimento agli attacchi contro l’Iran. Gli attacchi israeliani e statunitensi “non sono esenti da rischi. Ma lasciare le cose come stavano non era un’opzione“, ha sottolineato Merz.

