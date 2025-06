I manifestanti coordinati dalla 'Rete contro il riarmo' e sorvegliati dalle forze dell'ordine

Il popolo pro-pal torna in piazza a Roma, questa volta sotto l’ambasciata americana per protestare contro l’attacco all’Iran. Sorvegliati a vista dalle forze dell’ordine e coordinati in piazza dalla ‘Rete contro il riarmo’, i manifestanti hanno lanciato slogan e affisso manifesti contro Israele e quello che definiscono il “massacro a Gaza”. Oltre alle bandiere palestinesi c’erano anche bandiere libanesi e iraniane.

