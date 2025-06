Nella Capitale non sono state segnalate interruzioni dell'elettricità, dell'acqua o dei servizi di base

La vita a Teheran sembra non essere cambiata nonostante il Paese sia stato colpito dagli attacchi statunitensi. Washington ha lanciato delle bombe bunker buster su tre siti nucleari, entrando ufficialmente in guerra al fianco di Israele. Nella Capitale, però, non sono state segnalate interruzioni dell’elettricità, dell’acqua o dei servizi di base e alcuni residenti sono tornati in città dopo essere fuggiti la scorsa settimana. L’offensiva americana in Iran fa seguito ai raid israeliani che, secondo il gruppo Human Rights Activists con sede a Washington, hanno causato la morte di almeno 865 persone e il ferimento di altre 3.396. Nello Stato ebraico, invece, sono state uccise almeno 24 persone e oltre 1.000 sono rimaste ferite.

