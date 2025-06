La folla ha alzato il pugno e sventolato bandiere nazionali

Manifestazione in piazza Enqelab nel centro di Teheran, in Iran, per protestare contro i raid statunitensi su tre importanti impianti nucleari nel Paese. La folla ha alzato il pugno e sventolato bandiere nazionali, e tra i partecipanti si sono visti cartelli con scritto: ‘Abbasso gli Usa, abbasso Israele‘ e ‘L’Iran è la nostra patria. Il suo suolo è il nostro onore e la sua bandiera è il nostro sudario’. A prendere parte alle manifestazioni anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata