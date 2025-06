La decisione, apprende LaPresse, è legata a "impegni ed esigenze di maggiore operatività"

Resta invariato nei numeri, ma il contingente dei militari italiani in Iraq e Kuwait subirà una “rimodulazione per esigenze operative“. È quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. La rimodulazione e lo spostamento nelle varie basi presenti nell’area è legato a “impegni ed esigenze di maggiore operatività“. Al momento sono 1.100 i militari italiani presenti tra Erbil e la base aerea di Ali Al Salem. In Medioriente la tensione è sempre più alta dopo l’intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran.

