Migliaia di persone sono scese in piazza inneggiando all'ayatollah Khamenei

Manifestazione a Teheran contro gli attacchi di Israele, con slogan anti-americani e anti-israeliani e inneggianti al leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei. La protesta è iniziata dopo la preghiera del venerdì e ai fedeli si sono uniti altri manifestanti. “I compromessi non hanno mai portato a nessun risultato e non lo faranno nemmeno in futuro”, ha affermato un residente di Teheran che ha partecipato alla protesta. Almeno 657 persone, tra cui 263 civili, sono state uccise in Iran e più di 2.000 sono rimaste ferite. L’Iran ha reagito lanciando 450 missili e 1.000 droni contro Israele, secondo le stime dell’esercito israeliano. La maggior parte di essi è stata abbattuta dalle difese aeree multistrato di Israele, ma almeno 24 persone sono state uccise e centinaia ferite in Israele.

