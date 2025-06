La struttura inaugurata due anni fa, ora 'invasa' da materassi e giacigli

Guerra Israele-Iran: centinaia di persone a Tel Aviv dormono in metropolitana per proteggersi dai missili di Teheran.

Quando il nuovo sistema di metropolitana leggera di Israele è stato inaugurato meno di due anni fa, pochi avrebbero potuto immaginare che centinaia di persone avrebbero utilizzato le stazioni della metropolitana come rifugi di fortuna, dormendo più notti nelle stazioni ben illuminate per difendersi dai missili iraniani. Nelle ultime notti, famiglie con bambini piccoli, lavoratori stranieri e giovani professionisti hanno portato materassi, sacchi a pelo, snack e animali domestici nella stazione ferroviaria, hanno gonfiato i cuscini e si sono sistemati per la notte.

In una stazione al confine tra Tel Aviv e la città di Ramat Gan, poco dopo il tramonto si sono radunate circa 200 persone. Alcuni hanno portato tablet carichi di film e popcorn fatti in casa. Le famiglie rivendicavano angoli per sé, rannicchiandosi con i cani e presentandosi ai loro vicini temporanei. Sono arrivati ​​anche molti anziani con difficoltà di movimento, accompagnati da familiari o persone che se ne prendono cura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata