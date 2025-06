Circa 150 persone hanno lasciato le zone di guerra per fare ritorno a Bucarest

Circa 150 persone provenienti dalla Romania sono tornate venerdì a Bucarest con voli militari provenienti dal Medio Oriente. Il Paese ha evacuato i propri cittadini da Israele e Iran via aria, terra e mare mentre infuriava la guerra.

Giorni di attacchi e rappresaglie da parte dei due nemici hanno provocato la chiusura dello spazio aereo in tutto il Medio Oriente, interrompendo i voli commerciali e impedendo alle persone di entrare o uscire facilmente dalla regione. Il Ministero della Difesa rumeno ha inviato degli aerei dopo che i cittadini hanno chiesto assistenza per lasciare la zona di conflitto. Il Ministero della Difesa non ha specificato in quale Paese i rumeni si siano imbarcati.

