In Iraq, bandiere bruciate e slogan contro Tel Aviv e Washington

In Iraq migliaia di sciiti hanno protestato a Baghdad contro Israele e a sostegno dell’Iran. I manifestanti sono scesi in strada a Sadr City, a est della capitale irachena, in risposta a un appello della guida religiosa al-Sadr. La manifestazione è iniziata dopo la preghiera del venerdì, con i manifestanti che indossavano sudari bianchi. In piazza sono state bruciate bandiere israeliane e americane al grido di “No, no a Israele” e “No, no all’America”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata