Manifestazione a Buenos Aires sotto la casa della ex presidente condannata per corruzione

I sostenitori dell’ex presidente argentina Cristina Fernández Kirchner si sono radunati martedì a Buenos Aires sotto casa dell’ex capo dello Stato dopo che le è stato ordinato di scontare la pena di sei anni per corruzione agli arresti domiciliari.

La settimana scorsa, la Corte Suprema argentina ha confermato la condanna di Fernández in una sentenza che le vieta definitivamente di ricoprire cariche pubbliche per corruzione, per aver assegnato appalti pubblici a un amico mentre era first lady e presidente. La sentenza le impedisce di partecipare alle prossime elezioni legislative del 7 settembre per un posto di deputato della provincia di Buenos Aires. I supporter di Kirchner contestano i verdetti contro la leader peronista, ritenuti una manovra politica contro l’ex presidente.

