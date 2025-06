Il capo dei militari di Kiev: "Grazie a tutti coloro che sono nelle vicinanze oggi: a chi tira fuori le persone dalle macerie, a chi sostiene, a chi resiste nonostante tutto"

A Kiev “ci sono già stati 14 morti” a seguito di un attacco aereo combinato russo. Un numero aumentato poche ore dopo a 55. A riferirlo su Telegram è stato il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko. “Oggi Kiev ha vissuto un’altra notte difficile – scrive Tkachenko -. Un altro attacco, altri feriti, case distrutte, dolore e ansia umana. La ricerca di persone sotto le macerie continua. Ora sul luogo di uno degli attacchi soccorritori, medici, polizia, volontari. Tutti stanno agendo nel modo più coordinato possibile per aiutare e salvare chi è in difficoltà. Grazie a tutti coloro che sono nelle vicinanze oggi: a chi tira fuori le persone dalle macerie, a chi sostiene, a chi resiste nonostante tutto”.

Nell’attacco su Kiev morto un cittadino Usa

“A seguito del massiccio attacco nemico nella capitale, più di 40 persone sono rimaste ferite. Più di 30 di loro sono state ricoverate in ospedale”. A scriverlo su Telegram è il sindaco di Kiev, Vitalij Klycko. “Un uomo, un cittadino statunitense, è morto durante l’attacco – aggiunge -. Nel quartiere Solomyansky, l’ingresso di un edificio residenziale è stato distrutto. I soccorritori sono attualmente al lavoro per rimuovere le macerie.I servizi di emergenza continuano a lavorare sul campo e in diversi altri quartieri della capitale”.

Bilancio vittime attacco su Kiev sale a 55 morti

“Il numero delle vittime nella capitale è in aumento. Attualmente sono 55. Più di 40 persone sono state trasportate nelle strutture mediche cittadine. Non si hanno ancora informazioni precise sui feriti, mentre i soccorritori stanno lavorando sul campo”. Lo dice in un video pubblicato su Telegram il sindaco di Kiev, Vitalij Klycko. “Nel distretto di Solomjanskij, in particolare, si stanno sgomberando le macerie di un edificio residenziale, dove è crollato l’intero ingresso. In precedenza, secondo i soccorritori e la polizia, erano morte 14 persone – prosegue -. I quartier generali sono stati dispiegati nei distretti di Solomjanskij e Darnytskij per aiutare tutte le persone colpite dal massiccio attacco nemico alla capitale”.

