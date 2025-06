Cittadini portoghesi, filippini, finlandesi e non solo stanno lasciando Teheran

I media azeri hanno riferito che, dopo l’evacuazione dei cittadini del Kazakistan, del Kirghizistan e della Russia dall’Iran, cittadini del Portogallo, delle Filippine, della Finlandia e di alcuni altri paesi hanno attraversato il posto di controllo di frontiera di Astara e si sono diretti all’aeroporto di Baku, la capitale dell’Azerbaigian. L’ambasciata russa in Iran ha dichiarato in un comunicato che più di 200 persone, tra cui familiari del personale dell’ambasciata e artisti della Tchaikovsky Grand Symphony Orchestra, hanno attraversato domenica il posto di frontiera di Astara in Azerbaigian.

Secondo il comunicato, nel fine settimana sono stati evacuati più di 300 cittadini russi. Il portavoce del ministero degli Esteri azero Aykhan Hajizade ha dichiarato che anche 41 cittadini azeri, tra cui familiari dei diplomatici azeri in Iran, sono tornati in Azerbaigian. Ha aggiunto che le missioni diplomatiche dell’Azerbaigian in Iran continuano a operare normalmente.

