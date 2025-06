I partecipanti sono invitati a partecipare completamente nudi o in biancheria intima

Sabato scorso, l’annuale corsa ciclistica nuda di Londra (anche conosciuta come Bike Pride) ha attraversato la città, attirando l’attenzione dei passanti nella zona commerciale intorno a Oxford Street. Gli organizzatori hanno affermato che la corsa annuale è stata organizzata come manifestazione contro la cultura automobilistica londinese e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vulnerabilità dei ciclisti sulle strade della città. I partecipanti sono invitati a partecipare completamente nudi o in biancheria intima.

