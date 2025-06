Kseniia Petrova, 30 anni, era in custodia federale da febbraio

Giovedì un giudice statunitense ha rilasciato su cauzione una scienziata di origine russa e ricercatrice dell’Università di Harvard accusata di contrabbando di embrioni di rana negli Stati Uniti.

Kseniia Petrova, 30 anni, era in custodia federale da febbraio. Petrova stava tornando da una vacanza in Francia, dove si era fermata in un laboratorio specializzato nella giuntura di sezioni superfini di embrioni di rana (una procedura specifica scientifica) e aveva ottenuto un pacchetto di campioni per la ricerca.

In seguito è stata interrogata sui campioni mentre attraversava un posto di controllo della Dogana e Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti all’aeroporto internazionale Logan di Boston. In un’intervista rilasciata all’Associated Press ad aprile, ha dichiarato di non essersi resa conto che gli articoli dovevano essere dichiarati e di non aver cercato di introdurre nulla di illegale nel Paese. Il giudice ha successivamente stabilito che le azioni degli agenti dell’immigrazione erano illegali, che Petrova non rappresentava un pericolo e che gli embrioni erano non viventi, non pericolosi e “non costituivano una minaccia per nessuno”. Il giudice ha rilasciato Petrova dalla custodia dell’ICE, ma è rimasta sotto la custodia del Servizio Marshals degli Stati Uniti con l’accusa di contrabbando prima del suo rilascio giovedì. Colleghi e accademici hanno testimoniato a favore di Petrova, affermando che sta conducendo ricerche preziose per promuovere la cura del cancro.

Dopo un interrogatorio, Petrova era stata informata che il suo visto era stato revocato.

Cosa ha detto la donna dopo il rilascio

“Voglio solo ringraziare tutti”, ha detto Kseniia Petrova fuori dall’edificio federale di Boston poco dopo il suo rilascio. Indossava una maglietta con la scritta “Hakuna Matata”, una frase popolare del film “Il re leone” che significa “non preoccuparti”. “Molte persone hanno iniziato a contattarmi e a mandarmi lettere, ed è stato un sostegno enorme senza il quale non sarei riuscita a sopravvivere”, ha detto. “Non mi sono mai sentita sola nemmeno per un minuto mentre ero in custodia, e questo mi ha aiutato molto”, ha aggiunto Petrova.

Cosa era successo a Petrova

Petrova, 30 anni, che è stata condotta in tribunale indossando una tuta arancione, era in custodia federale da febbraio. Gli avvocati di entrambe le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni per il rilascio di Petrova, che includono la limitazione dei suoi spostamenti. Le autorità continuano a trattenere il suo passaporto. Petrova dovrà tornare in tribunale la prossima settimana per un’udienza preliminare sull’accusa di contrabbando. “Ho sentito che c’è il sole. Arrivederci”, ha detto il giudice Judith Dein dopo aver approvato l’accordo. Greg Romanovsky, l’avvocato di Petrova, ha detto che la sua cliente “non ha ancora deciso se vuole rimanere negli Stati Uniti”.

“Ha ricevuto offerte da diversi paesi in tutto il mondo, paesi desiderosi di sostenere l’importante ricerca che sta conducendo. Al momento sta valutando le opzioni e è molto grata di essere fuori”, ha detto.

Petrova è stata brevemente detenuta dai funzionari dell’immigrazione nel Vermont, dove ha presentato una petizione per ottenere il rilascio. Successivamente è stata trasferita in una struttura dell’Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti in Louisiana. Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale aveva dichiarato in un comunicato pubblicato sulla piattaforma social X che Petrova era stata arrestata dopo aver “mentito agli agenti federali sul trasporto di sostanze nel Paese”. Essi sostengono che i messaggi sul suo telefono “hanno rivelato che aveva intenzione di contrabbandare il materiale attraverso la dogana senza dichiararlo”.

