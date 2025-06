Le drammatiche sequenze sul luogo del disastro del volo Air India Ahmedabad - Londra

Le drammatiche immagini del disastro del volo Air India AI 171, un Boeing 787, che si è schiantato su una zona residenziale chiamata Meghani Nagar 5 minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad. Il volo, con oltre 200 persone a bordo, era diretto all’aeroporto di Londra Gatwick. Il 787 Dreamliner è un aereo a fusoliera larga e bimotore. Secondo il database dell’Aviation Safety Network, questo è il primo incidente mai avvenuto a un Boeing 787. La home page del sito di Air India, da questa mattina è listata a lutto.

Il dolore del premier britannico

“Le immagini che stanno arrivando dell’aereo diretto a Londra con a bordo molti cittadini britannici che si è schiantato nella città indiana di Ahmedabad sono devastanti”. Lo scrive su X il premier britannico, Keir Starmer. “Sono costantemente aggiornato sull’evoluzione della situazione e il mio pensiero va ai passeggeri e alle loro famiglie in questo momento di profonda angoscia”, ha aggiunto.

Nessun superstite tra i passeggeri del volo Air India

Il commissario della polizia di Ahmedabad, G.S. Malik, ha dichiarato ad Associated Press che non sembrano esserci sopravvissuti nello schianto dell’aereo di Air India con oltre 240 persone a bordo che è caduto poco dopo il decollo da Ahmedabad. “Sembra che non ci siano sopravvissuti nello schianto aereo”, ha dichiarato il commissario ad AP, aggiungendo che, dato che l’aereo è precipitato in una zona residenziale con uffici, “anche alcuni abitanti del luogo potrebbero essere morti”.

