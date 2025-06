Il riferimento del presidente ucraino a una frase di Donald Trump

Con Vladimir Putin “non siamo bambini in un parco giochi“, lui “è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista ad Abc News rispondendo a una domanda relativa alla frase di Donald Trump che aveva definito i presidenti di Russia e Ucraina “bambini che litigano al parco”.

Proseguono gli attacchi russi

Sono intanto almeno cinque le vittime in Ucraina in seguito ai pesanti raid effettuati nella notte dalla forze armate russe. Oltre alle due vittime nella regione di Kharkiv una persona sarebbe rimasta uccisa nella regione di Kiev mentre il Servizio di emergenza statale ucraino ha reso noto su Telegram che si contano due vittime anche nella regione di Lutsk dopo il violento attacco di ieri.

A Kharkiv almeno due morti e 17 feriti

E’ di almeno due morti e 17 feriti, fra cui anche dei bambini, il primo bilancio del pesante attacco effettuato nella notte dalle forze armate russe su Kharkiv. Lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale locale Oleg Synegubov spiegando che sono stati colpiti “obiettivi civili in tutta la città, tra cui un edificio residenziale di 9 piani, un’azienda e altre strutture”.

