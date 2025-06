Il presidente Usa parla del suo rapporto con il miliardario: "Ha creato un problema quando ha scoperto che abbiamo eliminato le norme sulle auto elettriche"

Le relazioni tra Elon Musk e Donald Trump si sono raffreddate. “Elon e io avevamo un grande rapporto” e “non so se è ancora così”, ha affermato il presidente Usa che si è detto “molto sorpreso” dalle critiche rivolte dal miliardario alla legge fiscale e di spesa che è in fase di approvazione al Congresso.

“Elon conosceva i contenuti di questa legge meglio di chiunque altro e ha avuto un problema quando ha scoperto che abbiamo eliminato le norme sulle auto elettriche”. “Sono molto contrariato, ho aiutato molto Elon”, ha sottolineato il capo della Casa Bianca parlando nello Studio Ovale prima del bilaterale col cancelliere tedesco Merz.

🚨TRUMP: “I’m very disappointed with Elon. I’ve helped him a lot. He knew the inner workings of the bill better than anybody sitting here. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem & he only developed the problem when he found out we’re going to cut EV mandate” pic.twitter.com/aeCcmCAODQ

