L'uomo nel 2024 è stato accusato di aver strangolato una donna poiché la capsula Sarco non aveva funzionato: accuse poi ritenute false

Il dottor Florian Willet è morto in Germania il 5 maggio 2025. Aveva 47 anni. Willet aveva realizzato la cosiddetta ‘capsula del suicidio’ usata in Svizzera: si è tolto la vita ma non sono state fornite ulteriori informazioni sul suo decesso. Willet era stato anche in prigione, accusato di aver aiutato una donna a morire. L’organizzazione da lui fondata si chiama The Last Resort. La notizia è stata data da diversi media svizzeri.

La storia delle accuse e la detenzione di Florian Willet

Secondo il sito Exit International, che ha confermato il decesso, il 23 settembre 2024, Florian era l’unica persona presente alla morte della donna nella capsula Sarco in una foresta nel cantone di Sciaffusa, in Svizzera. “Guardando indietro, non sorprende che Florian abbia scelto di esporsi in questo modo. Florian voleva fare la differenza. E voleva aiutare una donna gravemente malata a ottenere la morte serena che desiderava. Pensava solo a lei. Il suo benessere (legale) era l’ultima delle sue preoccupazioni” si legge sul sito.

“Nessuno di noi immaginava il pesante prezzo professionale e personale che Florian avrebbe pagato per la sua compassione”. Dal 23 settembre 2024 al 2 dicembre 2024, Florian è stato detenuto in custodia cautelare per 70 giorni. L’accusa sosteneva che la capsula Sarco non avesse funzionato e che lui avesse invece strangolato Sally. “Questa accusa è priva di fondamento” scrive ancora il sito.

“Quando Florian è stato rilasciato improvvisamente e inaspettatamente dalla custodia cautelare all’inizio di dicembre 2024, era un uomo cambiato. Il suo sorriso caloroso e la sua sicurezza erano scomparsi. Al loro posto c’era un uomo che sembrava profondamente traumatizzato dall’esperienza della detenzione e dall’accusa ingiusta di strangolamento” scrive il sito.

