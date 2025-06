La sciatrice azzurra parla dal J Medical dove prosegue la riabilitazione

Federica Brignone, intervistata da LaPresse a margine della conferenza stampa al J Medical, dove la sciatrice azzurra sta svolgendo la riabilitazione in seguito all’infortunio subito due mesi fa ai campionati italiani,ha raccontato quali sono le sue condizioni. “Se non c’è la salute non posso andare sugli sci e verrebbe meno anche la fiducia. Sto lavorando per step, perché è importante fare quello, ovvio che la mia priorità sarà tornare sugli sci e poi pensare al sogno olimpico però obiettivamente se non riesco a camminare come faccio a dire ‘andrò alle Olimpiadi’. E’ impossibile”.

“L’obiettivo è quello di tornare al 100%, tornerò a sciare se starò bene e sarò competitiva, altrimenti sarà impossibile per me rimettere gli sci – ha ribadito – Anche se non sarà facile, con questo tipo di infortunio non è banale il fatto di tornare questa stagione, i pochi altri che hanno avuto un infortunio del genere ci hanno messo più di un anno, per cui per me sarà comunque una bella sfida, che sono pronta ad affrontare”. Intanto dopo l’ultima risonanza è stato scongiurato un ulteriore intervento al legamento crociato.

“E’ un percorso che sta andando bene, molto lungo e molto tosto. La verità è che se avessi dovuto rimettere mano dentro la gamba si sarebbero perse tutte le possibilità di fare una stagione – ha concluso – Così invece ho la speranza di poter tornare sugli sci, continuerò a lavorare per stare sempre meglio”.

