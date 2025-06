Il primo ministro britannico durante un discorso sui piani di difesa

La Gran Bretagna “è direttamente minacciata da Stati dotati di forze militari avanzate”, per questo si impegna a intraprendere i cambiamenti più radicali alle difese britanniche dalla fine della Guerra Fredda. Lo afferma il primo ministro britannico Keir Starmer, in un discorso sui piani di difesa del Regno Unito in Scozia. Il premier ha dato il suo ok alla revisione strategica della difesa, che “mobiliterà la nazione verso una causa comune” mentre il Regno Unito si avvia verso la “prontezza bellica”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata