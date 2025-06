Il candidato sovranista si è imposto al ballottaggio con il 50,89% dei voti

In Polonia il candidato conservatore Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale – il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, liberale filo-Ue – ha ottenuto il 49,11% (10.237.177 voti). Sono i dati diffusi dalla Commissione elettorale nazionale. Si è concluso lo scrutinio di tutti i seggi elettorali. L’affluenza alle urne è stata del 71,63%.

L’altalena degli exit poll

I primi exit poll dopo la chiusura dei seggi, davano Trzaskowski in leggero vantaggio nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia con il 50,3%. Nawrocki era invece dato al 49,7% dei voti. Nella notte il sorpasso, quando secondo nuove proiezioni di Ipsos per TVN24, TVP e Polsat News, Nawrocki è passato in leggero vantaggio con il 50,7% dei voti, mentre Trzaskowski seguiva con il 49,3%.

Al primo turno differenza minima

Al primo turno lo scorso 18 maggio il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski ha ottenuto il 31,36% delle preferenze, mentre Karol Nawrocki si è fermato al 29,54%.

Le congratulazioni di Salvini

Tra i primi a congratularsi con Nawrocki il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini: “Ottime notizie dalla Polonia! Congratulazioni e buon lavoro al nuovo presidente Nawrocki, premiato dal voto libero e democratico dei cittadini polacchi, con buona pace dei burocrati Bruxelles e di tutti quei media che da giorni lo definiscono ‘estremista’”, scrive su X, aggiungendo poi un augurio in polacco: “Dobrej pracy, Panie Prezydencie!”.

Nawrocki, chi è il nuovo presidente polacco

Nawrocki, storico 42enne senza alcuna esperienza politica e nessuna tessera di partito, era il candidato dei conservatori di Diritto e Giustizia, che hanno governato la Polonia dal 2015 al 2023, anno in cui il potere è passato a una coalizione centrista guidata dall’attuale primo ministro Donald Tusk. Nawrocki è attualmente a capo dell’Istituto della memoria nazionale, che raccoglie le narrazioni storiche nazionaliste e ha guidato gli sforzi per abbattere i monumenti all’Armata Rossa sovietica in Polonia.

I suoi sostenitori lo descrivono come l’incarnazione dei valori tradizionali e patriottici ed era anche il candidato favorito di Donald Trump, con il gruppo conservatore CPAC che ha tenuto il suo primo incontro in Polonia lo scorso martedì per dargli una spinta. Kristi Noem, segretaria per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, lo ha elogiato con forza esortando i polacchi a votarlo e spesso bandiere statunitensi sono comparse ai suoi comizi. Nawrocki ha ottenuto risultati migliori del previsto al primo turno, ma la sua rapida ascesa politica non è stata priva di controversie, con segnalazioni di legami con personaggi della malavita che ha incontrato in passato mentre praticava la boxe o lavorava come guardia di sicurezza in un hotel. Inoltre è stato anche collegato a uno scandalo riguardante l’acquisizione di un appartamento a Danzica da un anziano pensionato a cui avrebbe promesso di prendersi cura di lui. L’attuale candidato conservatore non avrebbe rispettato l’impegno, e l’uomo sarebbe finito in una casa di riposo finanziata con fondi pubblici. L’abitazione è stata poi donata a un ente benefico.

