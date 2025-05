Lo si legge sul sito del dipartimento di Stato: si raccomanda di "mantenere la vigilanza nei luoghi turistici"

Il dipartimento di Stato americano ha alzato al “Livello 2” su una scala di 4 il “travel advisory”, il livello d’allerta per i viaggiatori Usa che si recano in Italia. “Prestare maggiore cautela in Italia a causa del terrorismo”, si legge sul sito del dipartimento di Stato: “esiste il rischio di violenza terroristica, inclusi attacchi terroristici e altre attività in Italia. Per saperne di più, consultare i rapporti nazionali del Dipartimento di Stato americano sul terrorismo”, si legge nel sommario. Ricordando che “i terroristi possono attaccare con scarso o nessun preavviso“, il dipartimento di Stato indica come “obiettivi comuni”:

i luoghi turistici;

centri di trasporto;

centri commerciali e mercati;

edifici governativi locali;

hotel, club e ristoranti;

luoghi religiosi;

parchi;

eventi sportivi e culturali;

scuole;

aeroporti;

aree pubbliche.

Per chi decide di viaggiare in Italia si raccomanda inoltre di “mantenere la vigilanza nei luoghi turistici” e “controllare i media locali per le ultime notizie”.

