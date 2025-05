Onu: 47 palestinesi feriti nell'assalto al centro distribuzione aiuti di martedì

Prosegue l’emergenza umanitaria a Gaza dopo i gravi disordini e le violenze di ieri, martedì, in un centro di distribuzione di aiuti a Rafah, nel sud della Striscia. Mentre si attendono i progressi, annunciati negli scorsi giorni, per un accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas, annunciati negli scorsi giorni, l’Unicef lancia l’allarme: più di 50mila bambini sono rimasti uccisi o feriti nella regione dall’inizio del conflitto. Ecco le ultime notizie di oggi dal conflitto IN AGGIORNAMENTO

Papa Leone XIV: “A Gaza si rispetti il diritto umanitario”

“Dalla Striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme e dei papà che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini e che sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po’ di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti. Ai responsabili rinnovo il mio appello: cessate il fuoco. Siano liberati tutti gli ostaggi. Si rispetti integralmente il diritto umanitario“. Così Papa Leone XIV concludendo l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro.

Kallas: “Continuo attacco a infrastrutture civili è inaccettabile”

“L’operazione militare israeliana a Gaza, l’uso sproporzionato della forza e la morte di civili non possono essere tollerati. Il continuo attacco alle infrastrutture civili è inaccettabile. Chiediamo il ripristino del cessate il fuoco, che porti al rilascio di tutti gli ostaggi e alla fine definitiva delle ostilità attraverso i negoziati”. Lo afferma in una dichiarazione l’Alta rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas.

Padre Faltas: “In parrocchia Gaza poche riserve di cibo e farmaci”

“Sono in contatto con la parrocchia della Sacra famiglia di Gaza: le poche riserve di cibo e di farmaci stanno terminando per chi si è rifugiato nella scuola e nei locali della parrocchia. La situazione è peggiorata molto anche in Cisgiordania, gli scontri sono sempre più frequenti e la limitazione al movimento è aumentata, ora ci sono circa 900 checkpoint a bloccare anche la possibilità di lavorare. È aumentata notevolmente la povertà e anche in Cisgiordania è difficile vivere senza cibo e senza cure. È disumano quello che sta succedendo a Gaza, in Cisgiordania, in Terra Santa”. Lo dice a LaPresse il Vicario della Custodia di Terra Santa padre Ibrahim Faltas.

Unicef: oltre 50mila bambini uccisi o feriti a Gaza

“Nel giro di 72 ore, lo scorso fine settimana, le immagini di due orribili attacchi forniscono ulteriori prove dell’inconcepibile costo di questa guerra spietata contro i bambini nella Striscia di Gaza. Venerdì abbiamo visto i video dei corpi dei bambini bruciati e smembrati della famiglia al-Najjar che venivano estratti dalle macerie della loro casa a Khan Younis. Di 10 fratelli di età inferiore ai 12 anni, solo uno, secondo le notizie, risulta sopravvissuto, con gravi ferite. Lunedì, di primo mattino, abbiamo visto le immagini di un bambino intrappolato in una scuola in fiamme a Gaza City. Quell’attacco, nelle prime ore del mattino, ha ucciso, secondo le notizie, almeno 31 persone, tra cui 18 bambini”. Lo riporta l’Unicef. Dalla fine del cessate il fuoco, il 18 marzo, secondo le notizie, 1.309 bambini sono stati uccisi e 3.738 feriti. In totale, secondo le notizie, più di 50.000 bambini sono stati uccisi o feriti dall’ottobre 2023“, spiega ancora la nota. “Quanti altri bambini e bambine morti ci vorranno? Quale livello di orrore deve essere trasmesso in diretta prima che la comunità internazionale si faccia avanti, usi la sua influenza e intraprenda un’azione coraggiosa e decisiva per porre fine a questa spietata uccisione di bambini?”. L’Unicef – “esorta ancora una volta tutte le parti in conflitto a porre fine alle violenze, a proteggere i civili, compresi i bambini, a rispettare il diritto internazionale umanitario e la normativa sui diritti umani, a consentire l’immediata fornitura di aiuti umanitari e a rilasciare tutti gli ostaggi“.

Onu: 47 palestinesi feriti in assalto a centro distribuzione aiuti

Ajith Sunghay, capo dell’Ufficio per i diritti umani dell’Onu nei territori palestinesi ha affermato che 47 palestinesi sono rimasti feriti, per lo più da colpi d’arma da fuoco, quando la folla ha preso d’assalto il centro di distribuzione degli aiuti a Gaza. Secondo il funzionario sembra che la maggior parte delle ferite siano state causate dal fuoco dell’esercito israeliano. Martedì, una folla di palestinesi ha preso d’assalto un nuovo centro di distribuzione degli aiuti allestito da una fondazione sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti.

