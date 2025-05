Ieri decine di vittime in un raid dell'Idf su una scuola nella Striscia

Dopo una giornata, quella di ieri, lunedì, fatta di affermazioni e rapide smentite in merito ai negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza e per il rilascio degli ostaggi detenuti nella Striscia, sembra che ci siano progressi verso un accordo. Nella tarda serata di ieri, l’inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha detto alle famiglie degli ostaggi di sperare in sviluppi entro i prossimi due giorni. Sempre ieri, intanto, in un raid dell’Idf su una scuola a Gaza si sono registrate decine di vittime. Ecco le ultime notizie di oggi sul conflitto in Medio Oriente IN AGGIORNAMENTO

Israele: intercettato missile lanciato dallo Yemen

Un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dalle forze armate israeliane. Lo comunica l’Idf sul proprio account Telegram, spiegando che le sirene d’allarme sono risuonate poco fa in diverse aree di Israele.

Gaza Humanitarian Foundation: iniziata distribuzione aiuti nella Striscia

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha annunciato di aver iniziato lunedì le operazioni nella Striscia di Gaza, consegnando camion carichi di cibo a nuovi punti di distribuzione, dai quali gli aiuti sono stati poi distribuiti a numerosi palestinesi. Lo riporta Times of Israel. L’annuncio arriva dopo che alcuni media israeliani avevano riferito che la Ghf, sostenuta da Stati Uniti e Israele, non era riuscita a iniziare le operazioni a Gaza come previsto. La GHF non ha specificato la quantità di aiuti distribuiti, ma ha pubblicato foto che mostrano alcuni abitanti di Gaza mentre ritirano scatole di aiuti da un punto di distribuzione. Nel comunicato, la fondazione afferma che ulteriori camion arriveranno martedì e che il flusso degli aiuti aumenterà ogni giorno.

La Ghf è stata creata all’inizio di quest’anno mentre Israele cercava di promuovere un nuovo meccanismo per la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza che impedisse il loro dirottamento da parte di Hamas. Le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali presenti a Gaza si sono rifiutate di collaborare con la Ghf, sostenendo che l’iniziativa viola i principi umanitari, obbligando i palestinesi a percorrere lunghe distanze per ricevere aiuti e limitando la distribuzione al sud della Striscia, contribuendo di fatto allo sfollamento forzato della popolazione. Finora solo un piccolo numero di organizzazioni meno conosciute ha accettato di collaborare con la Ghf, tra cui l’organizzazione statunitense Rahma Worldwide, il cui logo appare nelle foto delle scatole distribuite oggi agli abitanti di Gaza.

Witkoff e Boehler alle famiglie degli ostaggi: “Speriamo in sviluppi in 2 giorni”

L’inviato speciale per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e l’inviato speciale per gli ostaggi Adam Boehler, hanno avuto lunedì sera un colloquio telefonico con le famiglie degli ostaggi, dicendo loro che “sperano in sviluppi nei prossimi due giorni“. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan. Anche il primo ministro Benjamin Netanyahu ha auspicato di poter dare degli annunci tra lunedì e martedì. Successivamente, il suo ufficio ha chiarito che l’intenzione del premier non era di riferirsi concretamente a quei due giorni, “ma agli sforzi continui per raggiungere un accordo per il rilascio dei nostri ostaggi”.

