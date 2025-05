Le consultazioni dopo che il governo ha arrestato decine di persone, tra cui un leader dell'opposizione

Gli elettori venezuelani votano per eleggere parlamentari, governatori e altri funzionari, in un clima di crescente repressione da parte del governo. Tuttavia, molti stanno valutando se dare ascolto alle richieste dell’opposizione di boicottare le elezioni o alle esortazioni del partito al potere a partecipare. Le elezioni si svolgono due giorni dopo che il governo ha arrestato decine di persone, tra cui un importante leader dell’opposizione, accusandole di aver complottato per ostacolare il voto.

