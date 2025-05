Le truppe israeliane dentro la Striscia per l'offensiva 'Carri di Gedeone'

L’esercito israeliano ha diffuso un video di truppe in azione all’interno della Striscia di Gaza. L’Idf ha ampliato la sua presenza sul terreno all’interno dell’enclave palestinese nell’ambito dell’operazione ‘Carri di Gedeone’ per smantellare Hamas. Secondo fonti mediche palestinesi ci sono almeno 20 morti negli attacchi israeliani nella Striscia domenica. Tra le vittime in un raid a Jabalia ci sarebbe il giornalista Hassan Majdi Abu Warda mentre in un attacco a Nuseirat ha perso la vita un dirigente del movimento estremista che governa la Striscia Ashraf, Abu Nar, ucciso con la moglie e figli. L’Idf non ha rilasciato commenti.

