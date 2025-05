Il rilascio nell'ambito di uno scambio di prigionieri con Mosca

Russia-Ucraina: i soldati ucraini liberati tornano in patria. Sabato la Russia e l’Ucraina hanno scambiato altre centinaia di prigionieri, nell’ambito di un importante scambio che ha rappresentato un momento di cooperazione in un contesto di fallimento degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministero della Difesa russo hanno dichiarato che ciascuna delle parti ha riportato a casa altri 307 soldati, un giorno dopo che entrambe avevano rilasciato un totale di 390 combattenti e civili.

