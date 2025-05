Secondo gli esperti, è improbabile che gli Usa possano raggiungere l'obiettivo

Il presidente Donald Trump ha firmato venerdì alcuni decreti esecutivi che quadruplicheranno la produzione interna di energia nucleare entro i prossimi 25 anni. Un obiettivo che però, secondo gli esperti, è altamente improbabile che gli Stati Uniti riescano a raggiungere. I decreti conferiscono al segretario all’Energia degli Stati Uniti l’autorità di approvare progetti e modelli di reattori avanzati, sottraendo tale potere all’agenzia indipendente per la sicurezza che da cinquant’anni regola l’industria nucleare statunitense. Il decreto arriva in un momento in cui la domanda di elettricità è in forte aumento a causa del boom dei data center ad alto consumo energetico e dell’intelligenza artificiale. Durante la firma nell’Ufficio Ovale, Trump, circondato da dirigenti del settore, ha dichiarato: “È il momento del nucleare e lo faremo in grande”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata