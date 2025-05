Intanto la leader dell'opposizione Machado è nascosta per evitare l'arresto

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha chiuso la campagna elettorale del suo partito per le strade del centro di Caracas, in vista delle elezioni regionali di domenica, prima in corteo tra due ali di sostenitori poi ballando su un palco.

Dopo le contestate elezioni presidenziali dello scorso anno, nel prossimo turno si eleggono i membri dell’Assemblea Nazionale, i governatori e altre cariche regionali.

Le elezioni si svolgono mentre María Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione, è nascosta per evitare l’arresto e la maggior parte degli altri leader contrari a Maduro sono in esilio o in prigione a causa delle misure repressive del governo, scatenate dopo le elezioni di luglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata