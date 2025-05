L'annuncio del cancelliere Friedrich Merz giovedì a Vilnius: obiettivo rafforzare il fianco orientale della Nato di fronte ala minaccia russia

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il ministro della Difesa Boris Pistorius hanno annunciato giovedì a Vilnius che per la prima volta dalla seconda guerra mondiale l’esercito tedesco, la Bundeswehr, invierà una brigata da 5mila soldati all’estero in modo permanente. I militari saranno di stanza in Lituania per rafforzare il fianco orientale della Nato di fronte alla minaccia russa. Il governo tedesco considera la nuova brigata un “progetto di punta” della svolta politica di sicurezza seguita alla guerra in Ucraina.

In Lithuania we are taking the defence of NATO’s eastern flank into our own hands:

Together, Lithuanians and Germans show that we are ready to defend Europe’s freedom against any aggressor.

Germany stands by its responsibility. Today. Tomorrow. For as long as it takes. pic.twitter.com/mceeVAj0d7 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 22, 2025

Merz: “Russia è una minaccia per tutti, continueremo pressioni su Mosca”

“Continueremo a esercitare pressioni su Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dimostrato ripetutamente nelle ultime settimane che non è colpa dell’Ucraina se i negoziati attualmente non stanno progredendo. Per portare la Russia al tavolo delle trattative, abbiamo appena adottato nuove sanzioni europee. Siamo pronti a fare ancora di più, se necessario, per esercitare maggiore pressione sulla Russia e fornire maggiori aiuti all’Ucraina”, ha detto Merz in conferenza stampa insieme al premier della Lituania, Gitanas Nauseda. “La Russia, così come si presenta oggi, rappresenta una minaccia per tutti noi. Ci stiamo proteggendo da questa minaccia, ed è per questo che siamo qui oggi”, ha detto ancora.

Merz in Lituania: “Difenderemo fianco orientale Nato da qualsiasi aggressione”

Merz ha sottolineato la determinazione della Germania e dei suoi alleati a difendere il fianco orientale della Nato “da qualsiasi aggressione”. Il revisionismo aggressivo della Russia minaccia non solo la sicurezza dell’Ucraina, ma anche la sicurezza dell’Europa e dell’area euro-atlantica, ha affermato Merz a Vilnius alla presenza del presidente della Lituania, Gitanas Nauseda. La situazione della sicurezza nei Paesi baltici resta “molto tesa”, ha affermato Merz.

