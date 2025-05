Respinto il ricorso di una coppia di proprietari di un terreno nel Parco Nazionale

La Corte Suprema del Regno Unito ha confermato il diritto legale di campeggiare liberamente nella zona comune di Dartmoor, nel Devon. Una causa intentata dai proprietari terrieri Alexander e Diana Darwall è stata respinta dai giudici. I Darwall sostenevano che non si dovrebbe poter campeggiare senza il permesso dei proprietari. In Inghilterra non esiste un diritto generale al campeggio libero su terreni privati, ma il Parco Nazionale di Dartmoor costituisce un’eccezione. Grazie al Dartmoor Commons Act del 1985, individui o piccoli gruppi possono campeggiare fino a due notti in luoghi coperti dall’Atto dei Comuni. L’attivista Kate Ashbrook ha dichiarato che i gruppi chiederanno al governo di estendere il diritto ai parchi nazionali di tutta l’Inghilterra.

