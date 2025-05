Oltre 500 persone salvate a nord di Sydney

Per gli allagamenti in Australia si sono registrati tre morti e c’è un disperso. Le inondazioni record sulla costa orientale del Paese hanno causato infatti la morte di tre persone. Secondo quanto riferito dalle autorità del New South Wales c’è anche un disperso.

La zona è stata colpita da forti piogge da martedì: l’alluvione che ne è seguita ha superato i record locali registrati nel 1921 e nel 1929. Il premier del New South Wales Christopher Minns ha dichiarato che in alcune zone sono previsti fino a 30 centimetri di pioggia nelle prossime 24 ore. Più di 500 persone sono state salvate a nord di Sydney.

