L'attacco al momento non è stato rivendicato ma i sospetti ricadono sui separatisti del Belucistan

Un kamikaze si è lanciato con un’auto contro uno scuolabus nel sudovest del Pakistan, a Khuzdar, un distretto della provincia del Belucistan, provocando la morte di 4 bambini e altri 38 feriti. Lo riferisce il vice commissario locale, Yasir Iqbal. L’attacco al momento non è stato rivendicato ma i sospetti ricadono sui separatisti del Belucistan, che spesso prendono di mira forze di sicurezza e civili nella regione. Il ministro dell’Interno pakistano, Mohsin Naqvi, ha condannato con forza l’attentato ed espresso profondo cordoglio per la morte dei bambini, definendo i responsabili “bestie” che non meritano alcuna clemenza. È stato commesso un atto di “pura barbarie prendendo di mira bambini innocenti”, ha affermato.

#SONDAKİKA | Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Khuzdar’da bir okul otobüsünün patlatıldığı bildirildi. ⚫ Hükümet yetkilileri, patlamada 4 çocuğun öldüğünü açıkladı. ⚫ Patlamanın orduya ait bir okula giden otobüste yaklaşık 40 öğrencinin bulunduğunu… pic.twitter.com/tKaUZepaHe — Afroasya Today (@afroasyatoday) May 21, 2025

Le insurrezioni in Belucistan

Il Belucistan è teatro da tempo di un’insurrezione, con una serie di gruppi separatisti che compiono attacchi, tra cui l’Esercito di liberazione del Belucistan (Bla), dichiarato fuori legge e designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti nel 2019. Pochi giorni fa l’esplosione di un’autobomba aveva provocato 4 morti vicino a un mercato a Qillah Abdullah, città nella provincia del Belucistan al confine con l’Afghanistan. La maggior parte di questi attacchi sono rivendicati dal Bla, che secondo il Pakistan gode del sostegno della vicina India. In uno degli attacchi più sanguinosi, avvenuto a marzo, i ribelli del Bla hanno ucciso 33 persone, per lo più soldati, durante un assalto a un treno che trasportava centinaia di passeggeri in Belucistan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata