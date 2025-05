Stato ebraico: "93 camion Onu carichi di aiuti umanitari entrati oggi a Gaza"

Le autorità israeliane hanno diffuso un video che mostra i rifornimenti al valico di Kerem Shalom, sul lato israeliano del confine con Gaza. “Novantatre camion delle Nazioni Unite carichi di aiuti, tra cui farina per panifici, alimenti per bambini, forniture mediche e medicinali, hanno attraversato oggi il valico di Kerem Shalom per entrare a Gaza”, ha affermato in una nota Cogat, un’agenzia del Ministero della Difesa israeliano.

